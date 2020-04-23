YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. İstiklal Marşı’nın balkonlardan okunduğu anlar havadan görüntülendi

İstiklal Marşı’nın balkonlardan okunduğu anlar havadan görüntülendi

BİTLİS HABERLERİ  | 23.04.2020 23:55 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde vatandaşların İstiklal Marşı’nı balkonlarından okuduğu anlar havadan görüntülendi.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için tüm yurt genelinde saat 21.00’de İstiklal Marşı okuma etkinliğine Bitlis’in Ahlat ilçesindeki vatandaşlarda ilgi gösterdi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde vatandaşların İstiklal Marşı’nı balkonlarından okuduğu anlar havadan görüntülendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için tüm yurt genelinde saat 21.00’de İstiklal Marşı okuma etkinliğine Bitlis’in Ahlat ilçesindeki vatandaşlarda ilgi gösterdi. Ahlat ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi.
Vatandaşların ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını coşkulu şekilde okuduğu anlar drone ile havadan görüntülendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bitlis Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:16
Öğle
12:15
İkindi
16:00
Akşam
19:03
Yatsı
20:27

Bitlis Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Umut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Lokman Hekim Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bitlis’te terör örgütüne ait elle çizilmiş harita ve çok sayıda kitap ele geçirildi

Bitlis’te terör örgütüne ait elle çizilmiş harita ve çok sayıda kitap ele geçirildi

Bitlis’te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği

Bitlis’te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği

Kaymakam Erat trafik uygulamalarına katıldı

Kaymakam Erat trafik uygulamalarına katıldı

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.