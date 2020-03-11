AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen, devletin bağımsızlığı, milletin hür yaşama iradesinin sembolü olan İstiklal Marşı'nın geleceğe yol göstermeye, ülkenin istikametini belirlemeye devam edeceğini belirtti.

"Cepheler, şartlar, silahlar değişmiş olsa da istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarımız pahasına verdiğimiz kararlı mücadele değişmemiş, azmimiz gücünden hiçbir şey kaybetmemiştir." ifadesini kullanan Karaaslan, bağımsızlığın beyannamesi sayılan İstiklal Marşı'nın bu yönüyle vatan aşkını, inançlarını ve cesaretlerini abideleştiren güçlü bir metin olduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve devletin kurulması sürecinde, vatansever şahsiyeti ve milli kimliğiyle öne çıkan Mehmet Akif Ersoy'un, manevi değerlerin halka yayılmasında, gelecek nesillerin inşasında fikirleriyle yol gösterdiğini kaydeden Karaaslan, mesajında şu ifadelere yer verdi: