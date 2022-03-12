DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin koro tarafından seslendirildiği programda, anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması beğeni topladı.

Etkinliğe, Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kamu kurumlarının temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Şırnak

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'ndaki etkinlikte de günün anısına öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo seslendirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, programda yaptığı konuşmada, yurdun tamamında öğrencilerin bu ruh ve şuuru ömürleri boyunca rehber edineceklerini belirtti.

"Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan bu destan, Milli Mücadele ruhu kadar tarihimizin de medeniyetimizin de medeniyet tarihimizde vermiş olduğumuz o mücadelelerinde bir özetidir, simgesidir, sembolüdür." ifadelerini kullanan Pehlivan, bunun çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Pehlivan, "İnşallah şanlı bayrağımız ilelebet gönderde dalgalanacağı gibi İstiklal Marşı'mız da ilelebet milletimizin her ferdi, evladı tarafından yüksek sesle okunmaya, idrak edilmeye devam edecektir." dedi.

Programda, şiir, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Etkinliğe, Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Yücel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Çıldır, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Müftüsü Mehmet Taştan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Batman

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Halil Altundal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Oratoryo seslendirilen ve sinevizyon gösterimi yapılan programda, öğrenciler şiirler okudu. Ayrıca çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başkaya, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, MHP İl Başkanı Kerem Demir, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

