Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programlarla kutlandı.

Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet İnan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma ve Kompozisyon Yarışması"ında dereceye giren öğrencilere, ödülleri Bursa Valisi Yakup Canbolat tarafından verildi.

Program, BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından sahnelenen ve vatan şairi Ersoy'un hayatını anlatan "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" isimli gösteriyle sona erdi.

- Eskişehir

Eskişehir'de, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin anlatıldığı tiyatro oyunu, İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 1. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Doğan Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü vesilesiyle düzenlenen program Avlu Balıkesir Fatih Salonunda yapıldı.

İstiklal Yolu resim sergisi ile başlayan etkinliler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin sunduğu "İstiklal Ateşi" adlı tiyatro oyununu sergilendi.

Kent genelinde İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, tören sonundaki konuşmasında İstiklal Marşı'nın önemine değinerek, "12 Mart demek İstiklal Marşı’nın kabulü demek 12 Mart demek Mehmet Akif Ersoy demek, İstiklal Marşı demek Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözü demek, İstiklal Marşı demek Milli Mücadelenin özeti, felsefesi, Anadolu mücadelesi demek" diye konuştu.

Programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilotu Tuğgeneral Ergin Dinç ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

- Kütahya

Kütahya'da "İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" dolayısıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Kütahya Valisi Ali Çelik, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programın duygu yüklü olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin bugün bize yaşattığı duygu inşallah ülkemizin her yerinde her alanında yaşanır. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" ifadelerini kullandı.

Program sonunda, İstiklal Marşı ile ilgili düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

- Çanakkale

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

İsmail Baykut İlköğretim Okulu Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif'in hayatını anlatan oratoryonun canlandırıldığı "Dize Dize Akif'in İzinde İstiklalden İstikbale" adlı programa, Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ömer Karakaş, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu müdürü Doç. Engin Gür, Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, okul müdürleri ve daire müdürleri katıldı.

Programın sonunda hafta dolayısıyla yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

-Bilecik

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu olduğu programa, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Azgan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen program günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan okul müdürü Duran Boran "İstiklal Marşımız, milletimizin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olmuştur." dedi.

Program daha sonra okullar arasında düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilerin milli marşı okumaları ve protokolün öğrencilere çeşitli hediyelerin vermesiyle sona erdi.

