Gümüşhane, Artvin, Giresun ve Trabzon'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programlarla kutlandı.

Gümüşhane'de, Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler Hürriyet Yolunda Marşımız isimli tiyatro gösterisi sahnelendi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin kahramanlık destanının şiarı olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un millete ve gençliğe ışık olacak bir şair olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, "Mehmet Akif, bu milletin özünü en iyi bilen, çok büyük bir imanla, güvenle milletini seven, milletini tanıyan ve milletine ışık olabilecek bir marşı hediye etmiştir. Öyle hafife alınacak sadece İstiklal Marşı yazdı diyerek geçiştirilecek bir şair de değildir. Milletimizin irfanının temsilcisidir. Asım'ın nesli diye tabir ettiği gençlik de buradadır." diye konuştu.

Tören, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

-Artvin

Artvin'de, Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, "İstiklal Marşı'na Uzanan Yol" konulu video gösterinin ardından Mehmet Akif Ersoy'un edebi ve fikri yönü anlatıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından İstiklal Marşı konulu piyes sahnelendi.

Törene, Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burak Onay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Giresun

Giresun'da Gümrük Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan Vali Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir değil, ruhları coşturan bir yiğitlik ve etkileyici söz abidesi olduğunu söyledi.

Devletlerin hayatında milli marşların ayrı bir önemi olduğuna işaret eden Ünlü, "Bu marşlar ait olduğu milletlerin karakterlerini yansıtır. Türk milli marşının adı 'İstiklal'dir. Bu ad milletimizin en önde gelen, belki de en önemli özelliğini ifade etmektedir. İstiklal Marşı ümit ve cesaret şiiridir. İlk mısradan başlayan bu özellik, şiirin sonuna kadar dozu artarak devam eder ve sonunda Türk milletini kayıtsız şartsız zafere ulaştırır." diye konuştu.

Vali Ünlü, milli mücadelede Türk milletinin duyduğu heyecan, taşıdığı ümit ve imanı, İstiklal Marşı'ndan daha güzel ifade eden başka bir şiir olmadığın vurgulayarak, "Milletimizin ölüm kalım savaşının hatırası olan bu marş, aynı zamanda o eşsiz kahramanlığı destanı olarak da görülebilir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler 'Gitme Ey Yolcu!' şiirini okuyup, 'Akif ve İstiklal Marşı' temalı oratoryo gösterisini sundu.

Programa, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Vekili Albay Faruk Saraydar, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Barosu Başkanı Avukat Soner Karademir, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Emre Meral, Vali Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Trabzon

Trabzon’daki tören, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu, tiyatro oyunu sahnelendi.

Tören, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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