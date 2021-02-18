YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel yarışma

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel yarışma

18.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel yarışma

Çankırı’da İstiklal Marşının kabulünün 100.

Çankırı’da İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı anısına ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma düzenleniyor.
Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "TBMM tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde 5649 sayılı ’İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanun’a geçici bir madde eklenerek 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca İstiklâl Marşımızın daha iyi anlaşılması, mill değerlerimizin içselleştirilmesi amacıyla ’On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal’ temalı lise öğrencileri arasında kompozisyon, ortaokul öğrencileri arasında ise resim yarışması düzenlenecek. Öğrencilerin yarışmaya 5 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek, yarışma sonuçları ise İl Müftülüğü tarafından 12 Mart 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel yarışma

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi?
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi

Çankırı Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
13:04
İkindi
16:01
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

Çankırı Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Doğa Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Semih Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Özcan Eczanesi
Ilgaz
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Karaağaç Eczanesi
Kursunlu
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Çankırı Valisi Ayaz, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı:

Çankırı Valisi Ayaz, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı:

Şabanözü Kaymakamı’nın korona virüs testi pozitif çıktı

Şabanözü Kaymakamı’nın korona virüs testi pozitif çıktı

Çankırılı çiftçi devlet desteğiyle kurduğu tesiste et üretimini ikiye katladı

Çankırılı çiftçi devlet desteğiyle kurduğu tesiste et üretimini ikiye katladı

Çankırı Belediyesinden su kayıplarına karşı önlem

Çankırı Belediyesinden su kayıplarına karşı önlem

Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.