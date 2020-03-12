İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yılı kutlandı

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’nın Salihli, Selendi ve Kula ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında Manisa’nın Salihli, Selendi ve Kula ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.

Salihli’deki törenler

12 Mart 1921’de Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Salihli Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Ebru Coşkun yaptı.

İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında ilkokullarda 1. Tuğba Uludoğan, 2. Eda Doğa Keman, 3. Nesrin Kozan, ortaokullarda 1. Ela Zengin, 2. Merve Alkan, 3. Nursima Özkaya, liselerde 1. Suat Kocatürk, 2. Ali Efe Yeşil, 3. İrem Nur Boylu, Resim dalında 1. Ennur Melek Özkurt, 2. Sevval Kılıç, 3. Tuğba Uludoğan, Şiir dalında 1. Hanzade Köroğlu, 2. Kadir Kağan Bingöl, 3. Gülcihan Nisa Kar, Kompozisyon dalında 1. Hayrunisa Özdamar, 2. İsmail Sevim, 3. Büşra Yasa oldu. Öğrencilerin ödülleri ise protokol üyeleri tarafından verildi.