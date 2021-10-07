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İstinaftan, anne babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

07.10.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanığın kendisini hasta gösterme çabasında olduğunun Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edildiğini belirten İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin uyguladığı iyi hal indiriminin kaldırılmasına hükmetti

İZMİR (AA) - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığa uygulanan iyi hal indirimin kaldırılmasına hükmederek, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Daire, yapılan itirazlar ve resen yapılan inceleme neticesinde, ilk derece mahkemesinin sanık Mahmut Can Kalkan hakkında verdiği 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası kararında yer alan iyi hal indirimlerinin, usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdı ve yeni hüküm kurdu.

Yeniden yargılama yapan heyetin verdiği kararda, maktullerin ölümlerinin Adli Tıp Kurumu raporuna göre siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleştiğinin kesin olduğu belirtilirken, sanığın savunmalarında, "kendisinden başka kimsenin görmediği, kırmızı gözleri olan ve cinsiyeti olmayan bir siluetin" kendisini cinayete yönlendirdiğini iddia ettiği anımsatıldı.

Adli Tıp Kurumunca sanığın olay tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiği ve kurumca verilen raporlarda sanığın "kendisini hasta gösterme çabasının belirgin olduğu ve simülatif bir tavır sergilediği" şeklinde tespitlerin yer aldığına kararda dikkat çekildi.

Bu nedenle sanık için, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde belirlenen indirim koşullarının oluşmadığını kaydeden heyet, sanığa, "Üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olan kardeşine yönelik eylemine ilişkin de "çocuğa ve kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verilmesine karar veren heyet, bu cezada da aynı gerekçeyle indirim uygulanmasına yer olmadığını belirtti.

- Davanın geçmişi

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki kardeşi ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı kardeşinin üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi de siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, 2 kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

11. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada Kalkan "Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürme" suçundan önce 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha sonra indirim uygulanarak 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kalkan'a ayrıca "kardeşi tasarlayarak kimyasal silahla öldürmeye teşebbüs" suçundan da 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

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