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İstinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev göçtü

İHA İHA
19.01.2024 09:28 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelanda, istinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev göçtü.

İstinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev göçtü

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, göçük altında kalan otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Heyelan yaşanan bölgede bulunan 2 hane tahliye edildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Zafer Caddesi 10’uncu sokakta bulunan ve gurbetçi bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen taşınmazda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kademe halinde olan ve yükseklikleri 20 metre civarında olan istinat duvarı ile üzerinde bulunan 2 katlı inşaat halindeki ev, sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelanda büyük bir gürültü ile çöktü. Mahalle sakinlerini korkutan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Ahmet Y. isimli vatandaşa ait otomobil ve motosiklet göçük altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Heyelan yaşanan bölgede bulunan 2 hane ise tahliye edildi. Mahallede bulunan 5 hanenin yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

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