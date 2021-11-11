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İstinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

11.11.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ş.K'nin (26) kullandığı 50 FF 350 plakalı otomobil, Ürgüp-Mustafapaşa kara yolu kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki A.E. (18), 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.E, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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