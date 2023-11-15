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İstinat duvarından atlayan kadın hayatını kaybetti

15.11.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, şizofreni tedavisi gören bir kadın, bir sitenin istinat duvarından atlayarak yaşamına son verdi.

İstinat duvarından atlayan kadın hayatını kaybetti

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni tedavisi gören Serpil Ç. (57), Lila Evleri’nin hemen bitişiğinde bulunan istinat duvarına plastik kova dayayarak çıktıktan sonra kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düşen kadın, toprak zemine çakıldı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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