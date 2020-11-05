İstMarina AVM'de "Outdoor Ürünleri Pazarı" ziyaretçilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstMarina Alışveriş Merkezi'nde, 6-8 Kasım'da "Outdoor Ürünleri Pazarı" ziyaretçilerle buluşacak.

Dap Yapı'nın açıklamasına göre, İstMarina AVM, aldığı önlemlerle salgın sürecinde çalışanlara ve ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir sosyal yaşam ortamı sunmaya devam ediyor.

"Outdoor Ürünleri Pazarı"na ev sahipliği yapacak İstMarina AVM, macera ve doğaseverleri bir araya getirecek. 3 gün boyunca devam edecek etkinlikte, atölye çalışmaları ve bilgilendirici eğitimlerin yanı sıra ünlü outdoor markalara ait tüm ürünler indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.

- Deprem eğitimi verilecek

"Doğa Sana Geliyor" temasıyla düzenlenecek organizasyonda, deprem ile ilgili hayat kurtarıcı teknikler aktarılacak. Deprem tehlikesinin oluşturacağı riskleri en aza indirmek için deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler ziyaretçilerle paylaşılacak.

Öte yandan, 3 gün boyunca outdoor eğitimcileri tarafından verilecek Doğada Hayatta Kalma Teknikleri Eğitimi'nin yanı sıra yine etkinlik süresince bisiklet kültürü ve sporu hakkında da önemli bilgilerin paylaşılacağı alanda, deri cüzdan atölyesi, atış poligonu ve tek teker ile AVM içi sürüş gibi birbirinden eğlenceli ve aksiyon dolu etkinliklere yer verilecek.