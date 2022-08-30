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İstMarina’da 100'üncü yıla özel Zafer Korteji

30.08.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

150 aracın katıldığı kortejde araçlar, Türk Bayrakları ve Atatürk resimleriyle süslendi

İSTANBUL (AA) - Ekstrem sporlar ve 4x4 dünyasın temsilcilerinden Off-Road araçları ve klasik otomobiller, 30 Ağustos Zafer Bayramı Korteji'nde bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstMarina Alışveriş Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda görsel bir şova imza attı.

Aralarında Chevrolet, Mustang, BMW, Fiat, Porsche 356, Rolls Royce, Cabrıolet, gibi markaların yer aldığı, 1950’li ve 60’lı yıllara damgasını vuran, estetik tasarımları ile dikkati çeken klasik otomobiller ve birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış Off-Road araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılına özel İstMarina AVM’de bir araya geldi.

150 aracın katıldığı kortejde araçlar, Türk Bayrakları ve Atatürk resimleriyle süslendi.

Öncesinde bando takımının Zafer Marşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı müzikleriyle eşlik ettiği konvoy, Kartal İstMarina AVM’den başlayarak Bostancı – Pendik sahil yoluna kadar devam etti. Kortej bitiminde konvoya katılan sürücüler ve aileleri hatıra fotoğrafı çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı istmarina

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