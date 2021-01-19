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İSU ekipleri kar yağışında 24 saat görev yaptı

19.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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İSU ekipleri kar yağışında 24 saat görev yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri, kar yağışı sonrasında kesintisiz hizmet için mücadelesini sürdürüyor.Kocaeli’nde etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kesintisiz içme suyu ile altyapı hizmetlerinin aksaksız yürütülmesi için gece gündüz çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri, kar yağışı sonrasında kesintisiz hizmet için mücadelesini sürdürüyor.
Kocaeli’nde etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kesintisiz içme suyu ile altyapı hizmetlerinin aksaksız yürütülmesi için gece gündüz çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, bir yandan karla kaplanan yollarda çalışmalar yaparken bir yandan da jeneratörlere yakıt takviyesi ile oluşan arızalara müdahale ediyor.
Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı’ndaki su miktarı yağmur ve kar ile birlikte artış göstermeye başladı. Sıcaklıklara bağlı olarak meydana gelecek erime ile birlikte, baraja önemli oranda su girişi sağlanacak. Yoğun kar yağışı ile birlikte şehrin içme suyu ihtiyacının kesintisiz karşılanması ve atıksu altyapısının sağlıklı olarak işletilmesi için İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, şehrin genelinde çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, şehrin kuzey bölgesindeki Avluburun, Maşukiye, Suadiye, Karakaya, Siretiye, Şevketiye, Osmaniye gibi yerlerde yer alan kaynak sularının düzenli akışının sağlanması için karla kaplı yollarda temizlik çalışmaları yaptı.
Ayrıca, yüksek kesimlerde kar nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerinden dolayı depolarda bulunan jeneratörlere yakıt takviyesi yanısıra oluşan ani arızalara da müdahale edildi. İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, etkisini devam ettiren karla mücadele ve kesintisiz hizmet çalışmalarını sürdürüyor.

İSU ekipleri kar yağışında 24 saat görev yaptı

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