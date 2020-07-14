İSU Gebze’de 441 milyon lira yatırım yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, son 16 yılda Gebze ilçesinde toplam 411 milyon lira yatırım gerçekleştirdi.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Gebze ilçesinde yapılan yatırımlar ve son dönemlerde yaşanan arızalar sonucu oluşan su kesintileri ile ilgili olarak Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, 2004-2020 yılları arasında Gebze ilçesinde toplam 441 milyon lira değerinde gölet, içme suyu ve atıksu arıtma tesisi, içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatları, dere ıslahları gerçekleştirdiklerini söyledi. Bilgilendirme toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile İSU yöneticileri katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak ilçede yapılan yatırımlar hakkında sunum yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, ilçede 584 kilometrekare alanda bin 390 kilometre uzunluğunda içme suyu, 830 kilometre uzunluğunda kanalizasyon, 91 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ve 13 kilometre uzunluğunda ıslah ettikleri dere, Denizli Göleti İçme suyu Arıtma Tesisi, Gebze, Dilovası, Cumaköy ve Balçık atık su arıtma tesisleri ile bölgede işletmecilik faaliyetleri verdiklerini belirtti. Bölgenin içme suyu ihtiyacının Yuvacık Barajı, Denizli ve Cumaköy Göletleri ile yerel su kaynaklarından sağladıklarını anlatan Genel Müdür Sağlık, Kocaeli genelinde 358 milyon metre küp su kapasitesi ile su stresinden uzak olduklarını kaydetti.

2004-2020 yıllarında içme suyu yatırımları hakkında bilgi veren Sağlık, ilçenin çeşitli mahallelerinde yaptıkları yatırımlar ile toplam 596 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı inşa ettiklerini dile getirdi. Sağlık, “Gebze ilçemizde işlettiğimiz bin 390 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattını yüzde 42 oranında yeniledik. Yapılan çalışmalar ile 2004 yılında ilçede su kayıp kaçak oranımızı yüzde 50’den 2019 yılı sonu itibariyle yüzde 22,5 seviyesine indirdik. Bu yenileme çalışmaları için 135 milyon lira ödeme yaparak gerçekleştirdik” dedi.

Kocaeli genelinde yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştirdiklerini de kaydeden Sağlık, ilçede başta Gebze atık su arıtma olmak üzere 4 adet atık su arıtma tesisi yaptıklarını ve ilçenin çeşitli mahallelerinde olmak üzere toplam 596 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı yenilediklerini ifade etti. Kanalizasyon hatlarının yüzde 70’ini yenilediklerini belirten Sağlık, atık su altyapısı için de 250 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi. Küresel ısınma ile birlikte Kocaeli’de son dönemlerde yoğun yağışların gerçekleştiğini de hatırlatan Sağlık, kurum olarak Gebze ilçesinde 86 kilometre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı ve yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirdiklerini aktardı. Yağmursuyu yatırımları ile birlikte önemli problemleri giderdiklerini anlatan Genel Müdür Sağlık, yağmursuyu yatırımlarının 47 milyon lira mal olduğunu sözlerine ekledi.

Gebze ilçesinde toplam 441 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Yapılan bütün bu yatırımlar elbette yeterli değil. Bundan sonra da ihtiyaç duyulan bütün bölgelerde, Belediye Başkanımız, İlçe Şube Müdürlüğümüz ve muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda öncelik sırasına göre Gebze ilçemizde yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bizim için ilçelerin adı önemli değil. Önemli olan insanların yaşadığı sıkıntıları öncelik sırasına göre belirlemektir. Yatırım bütçemiz doğrultusunda belirlediğimiz yatırım programı çerçevesinde Gebze, Darıca, Çayırova bölgemizde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şu an en büyük ihalemiz, Darıca - Gebze ihalesi devam ediyor” diye konuştu.

Gebze ilçesinde 1999 yılında içme suyu hatlarında Cam Takviyeli Elyaf (CTP) boruların kullanıldığı ve bu borularda son dönemlerde arızaların meydana geldiğini ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, arızaların bir daha olmaması için yeni yaptıkları çelik boru hattının, 6 ayrı yerden bağlantı çalışması yapılması nedeniyle su kesintisinin uzadığını kaydetti. Şehir merkezinde bulunan ve sık sık arızalanan CTP boru hattının yeni çelik boru hattı ile yüzde 65’lik kısmının devre dışı bıraktıklarını da aktaran Genel Müdür Sağlık, Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesinde yeni çelik hat çalışmalarının devam ettiğini belitti. Diğer bölgeler için projenin ihale aşamasında olduğunu da sözlerine ekleyen Sağlık, “Gaziler Su Deposu ile Anibal Kavşağı arası ana isale hatlarının imalatı tamamlandığında ilçemizin tamamını etkileyen hatların tümü çelik boruya dönüştürülmüş olacaktır. İlçenin çeşitli mahallelerinde bulunan 900 ve 500 milimetre çaplarındaki toplam 3 bin 120 metre uzunluğundaki CTP boruların değiştirilmesini de 2021 yılı yatırım programına aldık” şeklinde konuştu.

Toplantı, basın mensupları ile muhtarların öneri ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

