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ISUBÜ'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki

ISPARTA HABERLERİ  | 30.01.2020 23:14 | Son Güncelleme

"Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan haksızlık ve zulümlere bir yenisini eklemeye yönelik plan ile Filistin topraklarını İsrail'e devşirmeye çalışanları şiddetle kınıyoruz"

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) senatosu, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

ISUBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın tek taraflı "ben yaptım oldu" mantığıyla işgalin sinyallerini verdiği kaydedildi.

Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün tamamen İsrail hakimiyetine bırakılması kararının barış planı olmaktan çok işgal planı olduğu vurgulanan açıklamada, planın uluslararası bir geçerliliğinin bulunmadığı belirtildi.

Bu tür girişimler bölgeye barış getirmeyeceği, halen sürmekte olan zulmün çoğalarak artmasına neden olacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşmalar, iki taraf arasında yapılır. Tek taraflı yapılmaya çalışılan ancak dayatmadır. Filistin halkının onay vermediği, reddettiği hiçbir planı ve tek taraflı sözde anlaşmaları Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu olarak tanımadığımızı, Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan haksızlık ve zulümlere bir yenisini eklemeye yönelik plan ile Filistin topraklarını İsrail'e devşirmeye çalışanları şiddetle kınıyoruz."

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Filistin Isparta ISUBÜ Tepki Tramp

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