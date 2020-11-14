İSU’nun 2020 yılı 2. olağan genel kurulu yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün, 2. Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün, 2. Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Başkanlığı’nda Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 2021 yılı performans programı ve 2021 yılı Mali gelir ve gider bütçesinin görüşüldüğü kurulda İSU’nun 2021 yılı gelir bütçesi 1 milyar 108 milyon 567 bin TL, gider bütçesi 1 milyar 316 milyon 466 bin TL olarak onaylandı.

Genel Kurul, yoklamanın ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Genel kurulda konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “2021 yılı gelir bütçesini 1 milyar 108 milyon 567 bin TL, gider bütçesi 1 milyar 316 milyon 466 bin TL olarak takdirlerinize sunacağız. Gelir bütçesininin yüzde 89’unu kendi gelirlerimizle karşılayacağız geriye kalan yüzde 11’lik kısım iller bankası ve gecikme bedelleri olarak hesapladık. Gider bütçemizin yüzde 13’lük kısmı üretime yönelik mal alımı yüzde 23’lük kısmı enerji alımı yüzde 53’lük kısımları hizmet alımları geriye kalan yüzde 11’lik kısmı yolluklar ve menkul mal alımları olarak belirledik” dedi.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli’de 2021 yılında önemli yatırımlar gerçekleştirileceğini ifade ederek, “Gebze’de 2020 yılı içinde sıkça arıza çıkaran CTP boru hattını yeni bin 300’lük Çelik boru hattıyla yeniliyoruz. 3.etap çalışmaları bu bölgede önümüzde günlerde tamamlanacak. 2021 yılında da yapılacak olan 3,1 kilometrelik çelik boru imalatıyla birlikte 3,5 kilometrelik CTP Hattı devre dışı bırakılarak Gebze’de arızaya neden olan toplamda 14,5 kilometre uzunluğunda CTP hattı devre dışı kalacak ve yeni hat devreye alınacak” diye konuştu.

2021 yılında Gebze’ye 28 Milyon lira ayrılacağını ifade eden Sağlık, "Darıca’ya 43 milyon lira Çayırova’ya 2.9 Milyon lira ayırdık. Dilovası ilçemize 2021 yılı içerisinde 14 milyon liralık yatırım çalışması gerçekleştireceğiz. 2021 yılında en yoğun çalışacağımız bölge Körfez ilçemiz burası şu an yüzde 27 seviyesinde bu bölgemize toplamda 131 milyon bütçe ayırdık. Derince’ye 83 milyon liralık yatırım gerçekleştireceğiz. İzmit’e 62,4 milyon liralık pay ayırdık. Kandıra 20 Milyon, Kartepe 50 Milyon, Başiskele 29,6 Milyon Karamürsel’e 9,6 milyon liralık yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın suyun pahalı olmasının bir şehir efsanesi olduğunu ifade ederek, "Kocaeli su maliyetinde 30 büyükşehir belediyesi içinde 25.sırada bulunuyor. Biz vatandaşlarımıza uygun su veriyoruz. İSU büyük bir yatırımcı kuruluş, yol bozuksa gidebilirsiniz ama su akmazsa, kanalizasyon yönetilmezse, arıtma olmazsa olmaz bizim İSU’yu yatırımcı bir kuruluş olarak ayakta tutmamız gerekiyor. İSU’nun hesaplarını matematiksel düşünmemiz lazım. İSU’nun yatırım yapabilme kapasitesini ne kadar artırırsak o kadar iyi olur” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Genel Kurulun gündeminde yer alan 2021 Mali Yılı Performans Programı, Gelir Gider Bütçesi, memur kadrolarındaki iptal, ihdas talepleri çalışmakta olan geçici işçilerin 2021 yılında da çalıştırılabilmeleri için izin talebi, 2021 yılı içerisinde çalıştırılacak sözleşmeli personeller, teftiş kurulu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tadilatı teklifinin görüşülmesi, su havzaları koruma yönetmeliği tadilatı teklifleri görüşülerek karara bağlandı.

