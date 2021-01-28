YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Isuzu Citiport 12. Makedonya'da yola çıktı

Isuzu Citiport 12. Makedonya'da yola çıktı

28.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Isuzu, Tetovo Belediyesi'ne 5 adet Citiport 12 teslim etti

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu’nun yurt içi ve yurt dışı müşteri ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge merkezinde geliştirdiği aracı Citiport 12, Kuzey Makedonya’nın Tetovo şehrinde hizmet vermeye başladı.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, şirket, global bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye’de geliştirilen araçlarıyla Avrupa’nın birçok şehrinde hizmet veren Anadolu Isuzu’nun, geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı aracı Citiport 12, Kuzey Makedonya’nın Tetovo şehrinde yollara çıktı.

Toplu taşıma sektöründe gelişmeye ve büyümeye devam eden Anadolu Isuzu, Tetovo Belediyesi’ne 5 adet Citiport 12 teslim etti. Tetovo Belediyesi’nde 17 Ocak’ta düzenlenen teslimat törenine Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Fatmir Besimi ile Tetovo Belediye Başkanı Teuta Arifi de katıldı.

- Isuzu Citiport konforlu ve ergonomik

Açıklamadaki bilgilere öre, büyük metropol ve belediyelerin genel ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan Citiport 12, "Toplu taşıma için ideal çözüm" konseptiyle hayata geçirildi. 2015 yılında "Avrupa’nın en konforlu ve ergonomik otobüsü" ödülünü alan Citiport 12, 300 HP güç ve 1200 Nm tork üreten Cummins motor, güçlü çekiş ve rahat bir sürüş deneyimi sağlayan ZF Ecolife tam otomatik şanzımanıyla öne çıkıyor. Alçak tabanlı platformu, geniş iç hacmi, yana yatma (kneeling) özelliği ve kolay açılıp kapanabilen tekerlekli sandalye rampasıyla tüm yolcular için engelsiz bir yolculuk sağlıyor.

Açıklamaya göre, EBS, ABS ve ASR fren sistemleri, entegre retarder, hillholder (yokuş kalkış destek sistemi), bağımsız havalı süspansiyonu ve entegre kapalı devre kamera sistemi sayesinde yoğun şehir trafiğinde sürücü ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmesine olanak sağlayan Citiport 12’nin sunduğu ergonomik gösterge paneli, kapalı yada yarı kapalı sürücü kabini, dijital kliması, isteğe bağlı ısıtmalı sürücü koltuğu, yolcu sayma sistemi ve otomatik motor yağı dolum sistemi gibi özellikleri sürücünün konforunu önemli ölçüde artırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:22
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:45

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Uyuşturucu bağımlı eşini tedavi ettirmek için bankadan kredi çekti

Uyuşturucu bağımlı eşini tedavi ettirmek için bankadan kredi çekti

Uyuşturucu bağımlı eşini tedavi ettirmek için bankadan kredi çekti

Uyuşturucu bağımlı eşini tedavi ettirmek için bankadan kredi çekti

Türk teknoloji şirketi, tekstil yüzeylerini virüslere karşı uzun süreli koruyan formülasyonunu tanıttı

Türk teknoloji şirketi, tekstil yüzeylerini virüslere karşı uzun süreli koruyan formülasyonunu tanıttı

Prometeon Türkiye, 3 yılda 40 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Prometeon Türkiye, 3 yılda 40 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Otel sektörü hedef büyüttü

Otel sektörü hedef büyüttü

Turkcell e-Futbol Milli Takımı'nın PES kadrosu belli oluyor

Turkcell e-Futbol Milli Takımı'nın PES kadrosu belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.