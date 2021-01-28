Isuzu Citiport 12. Makedonya'da yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu’nun yurt içi ve yurt dışı müşteri ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge merkezinde geliştirdiği aracı Citiport 12, Kuzey Makedonya’nın Tetovo şehrinde hizmet vermeye başladı.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, şirket, global bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye’de geliştirilen araçlarıyla Avrupa’nın birçok şehrinde hizmet veren Anadolu Isuzu’nun, geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı aracı Citiport 12, Kuzey Makedonya’nın Tetovo şehrinde yollara çıktı.

Toplu taşıma sektöründe gelişmeye ve büyümeye devam eden Anadolu Isuzu, Tetovo Belediyesi’ne 5 adet Citiport 12 teslim etti. Tetovo Belediyesi’nde 17 Ocak’ta düzenlenen teslimat törenine Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Fatmir Besimi ile Tetovo Belediye Başkanı Teuta Arifi de katıldı.

- Isuzu Citiport konforlu ve ergonomik

Açıklamadaki bilgilere öre, büyük metropol ve belediyelerin genel ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan Citiport 12, "Toplu taşıma için ideal çözüm" konseptiyle hayata geçirildi. 2015 yılında "Avrupa’nın en konforlu ve ergonomik otobüsü" ödülünü alan Citiport 12, 300 HP güç ve 1200 Nm tork üreten Cummins motor, güçlü çekiş ve rahat bir sürüş deneyimi sağlayan ZF Ecolife tam otomatik şanzımanıyla öne çıkıyor. Alçak tabanlı platformu, geniş iç hacmi, yana yatma (kneeling) özelliği ve kolay açılıp kapanabilen tekerlekli sandalye rampasıyla tüm yolcular için engelsiz bir yolculuk sağlıyor.