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İsveç'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı coşkusu! Özel bir etkinlikle kutlanacak: Karagöz ve Hacivat gösterileri de olacak...

İsveç’te yaşayan Türk öğrenci ve akademisyenleri bir araya getiren İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği (TSAF) ile Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. 11 Mayıs’ta Stockholm’de gerçekleştirilecek olan çocuk şenliğinde, çocukları eğitici ve eğlenceli birçok etkinliğin yer aldığı renkli bir program bekliyor.

İsveç'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı coşkusu! Özel bir etkinlikle kutlanacak: Karagöz ve Hacivat gösterileri de olacak...

İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği (TSAF) ile Stokholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, 11 Mayıs'ta Stockholm'de çocuk şenliği düzenliyor. 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek özel şenlikte, katılımcıları eğitici ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı kapsamlı bir program beklediği açıklandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kutlanıyor. İsveç de büyük organizasyonlarla bu özel günü kutlamaya hazırlanıyor.

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İSVEÇ'İN DÖRT BİR YANINDA 23 NİSAN KUTLANIYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İsveç'te hem Stockholm'de hem de başka şehirlerde farklı dernekler tarafından da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Varberg merkezli Bulgaristan Türklerinin Kültür Derneği dans gösterisine ev sahipliği yapacak bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikte, 3-6 yaş arası çocuklar neşeli figürlerle sahneye çıkarken, 7-14 yaş grubundaki çocuklar ise geleneksel halk oyunlarının yanı sıra modern Türk dansları ve müzikli sahne performanslarıyla izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Stokholm'deki bir diğer Türk derneği Botkyrka Türk Kültür Derneği de kutlamalar kapsamında bir program düzenliyor.

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KARAGÖZ VE HACİVAT GÖSTERİSİ İZLENECEK

11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek program kapsamında Şef Nazım Onay yönetimindeki çocuk korosu, çocuk şarkıları ve sevilen türkülerden oluşan bir repertuvarla sahne alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları arasında yer alan geleneksel Türk gölge oyunu sanatçıları Hayali Suat Veral ve Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken ise 'Dev Gölgeler' adlı Karagöz ve Hacivat gösterisini sergileyecek. Bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede sahnelenen ve Bosna Hersek'te 2015'te düzenlenen Banja Luka Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali'nden onur ödülü alan bu özel gösterinin ardından, 7-14 yaş grubundaki çocuklar için Karagöz-Hacivat atölyesi düzenlenecek. Çocuklar geleneksel gölge oyunu sanatının temeli olan ve tasvir yapımında kullanılan kalıplama tekniğinden yola çıkarak keyifli ve eğlenceli bir çalışma gerçekleştirecek. Şenliğin bir diğer konuğu ise çocuk edebiyatı yazarı Dr. Firdevs Kapusızoğlu olacak. Yazar, okul öncesi dönem çocuklarıyla gerçekleştireceği etkileşimli okuma atölyesi ile miniklere kitapların büyülü dünyasında bir yolculuk sunacak.

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"UNUTULMAZ BİR GÜN GEÇİRMEYİ DİLİYORUZ"

Stokholm Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ümare Altun, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Stockholm'de büyük bir coşku ve heyecanla kutlamaya hazırlanıyoruz. Düzenleyeceğimiz etkinlik, çocuklarımız için hem eğitici hem de eğlenceli birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Bu özel günde, İsveç'teki Türk çocuklarının kültürümüzle buluşmalarını, sanatla iç içe bir deneyim yaşamalarını amaçlıyoruz. Bayram sevincini paylaşacağımız, unutulmaz bir gün geçirmeyi diliyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi, 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz."

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"TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLAYAN KAPSAMLI BİR BULUŞMA"

İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği Başkanı Ahu Mangeli, “İsveç'te yaşayan çocuklarımızın kültürel bağlarını koruyabilmeleri ve kendilerini bu mirasın parçası olarak hissedebilmeleri bizim için çok kıymetli. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenleyeceğimiz bu etkinlik sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kuşaklar arası kültürel aktarımı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir buluşma. Bu anlamlı günde, İsveç'teki tüm çocukları ve aileleri birlikte düşünmeye, üretmeye ve kutlamaya davet ediyoruz. Birlikte hem anılar biriktireceğimiz hem de yeni bağlar kuracağımız bir gün olmasını diliyorum."

(DHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İsveç 23 nisan etkinlikleri
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