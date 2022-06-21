İsveçli milli güreşçiler şampiyonalara Sakarya'da hazırlanıyor

ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Sakarya'nın Hendek ilçesinde Türk antrenör ve güreşçilerle kampa giren İsveç milli takımı sporcuları, farklı teknikler öğrendikleri sıkı idman programıyla şampiyonalara hazırlanıyor.

Hendek Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren çeşitli sıkletlerdeki İsveçli sporcular Ardit Fazlija (25), Niklas Öhlen (21), Algot Gamelius (18), Max Siirila (17), Georgios Barbanos (19), Oscar Pettersson (18) ve Johan Garbell (18), günde 3 idmana çıkarak Türk akranlarıyla minderi terletiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ev sahipliğindeki programda yeni ve farklı teknikler öğrenen sporcular, idmanların gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra samimi arkadaşlık ortamından övgüyle bahsediyor.

- "Türklerin çok iyi teknikleri var"

İsveç milli takımı güreşçisi Ardit Fazlija, AA muhabirine, iyi güreşçilere sahip Türkiye'de çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sakarya'yı tercih etmelerinde kendilerine karşı çok yakın davranılmasının etkili olduğunu anlatan Fazlija, başarılı antrenörlerin çok iyi teknikler öğrettiklerini söyledi.

Fazlija, buradaki eğitiminin kariyerine kesinlikle katkıda bulunacağını aktararak, "Çok farklı stilleri ve sert yöntemleri var. İsveç'te bu kadar teknik çalışmıyoruz. Türklerin çok iyi teknikleri var. Bunları kombine etmek bizim için çok faydalı." dedi.

Çalışmanın dışında arkadaşlık ortamının da inanılmaz olduğunu vurgulayan Fazlija, "Buradaki herkes çok sıcak kanlı, bizi kardeşleri olarak görüyor. Herkese nezaketinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Herkes, her zaman bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını soruyor. Bu küçük ama değerli girişimler bizi gerçekten çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

- "Herkes çok arkadaşça davranıyor"

Niklas Öhlen de Sakarya'daki imkanların çok iyi ve sporcular ile antrenörlerin çok samimi olduğunu belirtti.

Türkiye'deki gelişmiş güreş sporunun eğitimleri için çok iyi fırsat sunduğuna işaret eden Öhlen, dirseğindeki sakatlık nedeniyle antrenmanlarda hafif çalıştığını kaydetti.

Öhlen, buradaki idmanların kendisini geliştirdiğini ve hazırlandığı turnuvalar için katkı sağladığını vurgulayarak, "Arkadaşlık ortamı mükemmel. Zaten güreş sporu insanları bir araya getiriyor. Aynı dili konuşamasak bile vücut diliyle anlaşabiliyoruz. Başta antrenörler olmak üzere buradaki herkes bize çok arkadaşça davranıyor." ifadesini kullandı.

- "Biz bütün ülkelere yayılmak istiyoruz"

Yabancı sporcuların eğitimleriyle yakından ilgilenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başantrenörü Zafer Başar, İsveç milli takımıyla üçüncü kamplarını gerçekleştirdiklerini, 1,5 ay önce de Kazakistan'dan sporcuları ağırladıklarını anlattı.

Başar, İsveç'ten gelen güreşçilerin ilk programından çok memnun kaldıklarını aktararak, "2 ay önce tekrar gelmişlerdi. Burada hazırlandılar ve gittikleri yarışmada birçok şampiyon çıkardılar. Bu sefer büyükler ve 23 yaş altı kategorisi için yetkililer, 'Sizlerle tekrardan ikili kamp yapmak istiyoruz, önümüzdeki dünya şampiyonasına sizlerle hazırlanabilir miyiz?' şeklinde talepte bulundular, bizler de kabul ettik." diye konuştu.

Türk sporcuların yabancı güreşçilerle antrenman ve maç yapmasının çok faydalı olduğuna değinen Başar, birbirlerinden öğrenecekleri çok şeylerinin olduğunun altını çizerek, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, şu an sadece Türkiye'de değil yurt dışında da merkez olacak gibi. Hedeflerimizden biri de bu. Sadece İsveç değil, biz bütün ülkelere yayılmak istiyoruz, hedefimizde bu var." ifadelerini kullandı.

