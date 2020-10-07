İşverenle işsizleri Buca Belediyesi buluşturdu

Buca’da vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerine hızlı çözüm bulmak için kurulan Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (TİM), ilçede çözümün adresi oldu. Merkez, yıl içinde vatandaşlardan gelen taleplerin yüzde 88’ini çözüme kavuşturdu. TİM bünyesinde bulunan, işveren ve iş arayan arasında köprü görevi gören İstihdam Masası ise 9 ayda 204 kişiyi iş sahibi yaptı.

Buca’nın sorunlarını sıfıra indirmek için çalışan Buca Belediyesi, vatandaşların talep ve sorunlarını Buca Toplumsal İletişim Merkezi ve çağrı merkezi aracılığıyla çözüme kavuşturuyor. Bünyesindeki çağrı merkezi ve çözüm masalarıyla talepleri doğru birimlere aktararak çözüm odaklı çalışma yapan Buca TİM, vatandaş ile belediye birimleri arasında köprü görevi görüyor.

Yüzde 88 başarı

Kentteki sorunları en aza indirmek için tüm birimleriyle çalışma yürüten Buca TİM, 2020 boyunca vatandaşlardan 16 bin 450 başvuru aldı. Çözüm odaklı çalışma anlayışı ile gelen başvuruların 14 bin 587’sini çözüme kavuşturan TİM, yüzde 88 gibi yüksek bir başarı oranı yakaladı. Vatandaş ile belediye birimleri arasında köprü görevi gören TİM’de 2 bin 441 başvuru ise çözüm aşamasında bulunuyor.