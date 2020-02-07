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İşyeri hırsızlığında 2 şüpheli tutuklandı

MALATYA HABERLERİ  | 07.02.2020 18:26 | Son Güncelleme

Malatya’da bir işyerinde 11 adet halı ve güvenlik kamerasının kayıt cihazını çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması ile yakayı ele verdi.

İşyeri hırsızlığında 2 şüpheli tutuklandı

Malatya’da bir işyerinde 11 adet halı ve güvenlik kamerasının kayıt cihazını çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması ile yakayı ele verdi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesinde yaşanan olayda, bir lokantada 11 adet halı ve 1 adet kamera kayıt cihazının çalındı. Hırsızlık olayının ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, çalınan halıların izine kent merkezinde ikinci el ev eşyası satan bir işyerinde rastladı. Yapılan incelemenin ardından halıları satan 2 şüphelinin kimliği tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı.
Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşyeri hırsızlığında 2 şüpheli tutuklandı

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