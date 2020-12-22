YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. İşyeri kapanan esnafa ücretsiz tıraş

İşyeri kapanan esnafa ücretsiz tıraş

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.12.2020 11:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde koronavirüs nedeniyle pandemi sürecinde iş yerleri kapanan, iş yeri sahipleri ve çalışanlar için örnek çalışmaya imza attı.İşletme Sahibi İbrahim Özyurt şimdi birlik ve beraberlik zamanı diyerek başlattığı uygulama ile koronavirüs nedeniyle pandemi sürecinde iş yerleri kapanan iş yeri sahipleri ve çalışanlara ücretsiz hizmet verecek.İşletme sahibi İbrahim Özyurt “Pandemi sürecinde iş yerini kapatmış olan esnaf arkadaşlarımıza destek vermek amacıyla, biz koronavirüs ile mücadele dönemi boyunca ücretsiz hizmet vermek istiyoruz.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde koronavirüs nedeniyle pandemi sürecinde iş yerleri kapanan, iş yeri sahipleri ve çalışanlar için örnek çalışmaya imza attı.
İşletme Sahibi İbrahim Özyurt şimdi birlik ve beraberlik zamanı diyerek başlattığı uygulama ile koronavirüs nedeniyle pandemi sürecinde iş yerleri kapanan iş yeri sahipleri ve çalışanlara ücretsiz hizmet verecek.
İşletme sahibi İbrahim Özyurt “Pandemi sürecinde iş yerini kapatmış olan esnaf arkadaşlarımıza destek vermek amacıyla, biz koronavirüs ile mücadele dönemi boyunca ücretsiz hizmet vermek istiyoruz. Edremit bölgemizde iş yerleri kapanan esnaf arkadaşlarımızı davet ediyorum. Ücretsiz hizmet vererek kendilerine bir nebze olsun moral vererek destek olmak istiyorum.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:12
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Alp Eczanesi
Merkez
Kesen Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.