İşyerini kurşunlayan şahıslar tutuklandı

Denizli’de işyerini kurşunlayan 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

Denizli’de işyerine kurşunlayarak kaçak şahısları yakalama çalışmaları başlatan polis ekipleri 3 şahsı tespit etti. operasyonla yakalan 3 şüphelinin üzerinden çıkanlar ise şaşkınlığa sebep oldu. Yapılan aramada ruhsatsız kurusıkıdan çevirme tabanca, ruhsatsız pompalı ev tüfeği ve 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

