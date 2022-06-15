YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia Bodrum'da

İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia Bodrum'da

15.06.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia Bodrum'da

İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia Bodrum'da

İtalya bayraklı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum Limanı'na demirledi.

İzmir Limanı'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırılan 323 metre uzunluğundaki gemide, 1411 yolcu ile 1067 personelin bulunduğu belirtildi.

Çoğu Alman, İtalyan, İspanyol ve Portekizli yolcular işlemlerin ardından gemiden ayrılarak Kumbahçe, Paşatarlası ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Bazı turistler, ilçedeki tarihi yerleri gezdi.

Kruvaziyer, Yunanistan'ın Mikanos Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde demir alacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da çimento fabrikası kurulmasını istemeyen köylüler eylem yaptıMuğla'da çimento fabrikası kurulmasını istemeyen köylüler eylem yaptı
Sağlık Bakanlığı Muğla'daki doktor ve uzman çavuş arasında yaşanan olaya ilişkin müfettiş görevlendirdiSağlık Bakanlığı Muğla'daki doktor ve uzman çavuş arasında yaşanan olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:35
Yatsı
22:13
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini arabayla ezmek istedi! Olmadı tekme tokat dövdü

Sevgilisini arabayla ezmek istedi! Olmadı tekme tokat dövdü

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Önce dövdü, sonra kasap çocuklarını çağırıp...

Önce dövdü, sonra kasap çocuklarını çağırıp...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.