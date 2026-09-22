İtalya macerası 4 maç sürmüştü! Tedesco'nun yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Domenico Tedesco, yeni sezona İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’nın başında başladı. Ancak İtalyan teknik adamın macerası beklenenden çok daha kısa sürdü.

BOLOGNA MACERASI 4 MAÇ SÜRDÜ

41 yaşındaki Tedesco, Bologna ile Serie A’da çıktığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabildi. Alınan kötü sonuçların ardından İtalyan teknik adamla yollar ayrıldı.

Bologna’dan ayrılığı sonrasında Tedesco’nun kariyerinde yeni bir adres ortaya çıktı.

ALMANYA’DAN TEDESCO İDDİASI

Alman basınında yer alan haberlere göre Borussia Mönchengladbach, teknik direktörlük koltuğu için Domenico Tedesco’yu gündemine aldı.

Haberde Tedesco’nun yanı sıra Dino Toppmöller ve Alexander Blessin’in de Alman ekibinin teknik direktörlüğü için değerlendirilen isimler arasında olduğu belirtildi. Tedesco, üç adaydan biri olarak öne çıkıyor.