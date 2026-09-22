Şerif Sezer ödül gecesinde fenalaştı! Kızını korkuttu

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine kızı ve meslektaşı Deniz Arna ile birlikte katılan Şerif Sezer, kırmızı halıda basın mensuplarına poz verdi.

Türk sinemasının usta oyuncusu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde kırmızı halıda aniden fenalaştı. Kızı Deniz Arna'nın hızla müdahale ettiği usta oyuncu, yaşadığı rahatsızlığın ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Usta oyuncunun rahatsızlandığını fark eden Deniz Arna, annesine hemen destek olarak onu kırmızı halı alanından uzaklaştırdı. Oyuncu, annesini kalabalığın arasından çıkararak dinlenebileceği bir alana götürdü. Bir süre dinlenen Sezer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kısa süre sonra kendini toparlayan Şerif Sezer, "Ben de anlayamadım. Bir anda tansiyonum çıktı, gözlerim karardı. Bana bir şey olmaz" dedi.