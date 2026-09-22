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Şerif Sezer ödül gecesinde fenalaştı! Kızını korkuttu

83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde röportaj öncesi rahatsızlandı. Sezer'i kızı Deniz Arna annesini kırmızı halıdan uzaklaştırdı

Şerif Sezer ödül gecesinde fenalaştı! Kızını korkuttu

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine kızı ve meslektaşı Deniz Arna ile birlikte katılan Şerif Sezer, kırmızı halıda basın mensuplarına poz verdi.

Türk sinemasının usta oyuncusu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde kırmızı halıda aniden fenalaştı. Kızı Deniz Arna'nın hızla müdahale ettiği usta oyuncu, yaşadığı rahatsızlığın ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Şerif Sezer ödül gecesinde fenalaştı! Kızını korkuttu 1

Usta oyuncunun rahatsızlandığını fark eden Deniz Arna, annesine hemen destek olarak onu kırmızı halı alanından uzaklaştırdı. Oyuncu, annesini kalabalığın arasından çıkararak dinlenebileceği bir alana götürdü. Bir süre dinlenen Sezer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şerif Sezer ödül gecesinde fenalaştı! Kızını korkuttu 2

Kısa süre sonra kendini toparlayan Şerif Sezer, "Ben de anlayamadım. Bir anda tansiyonum çıktı, gözlerim karardı. Bana bir şey olmaz" dedi.

Şerif Sezer ödül gecesinde fenalaştı! Kızını korkuttu 3

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Şerif Sezer
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