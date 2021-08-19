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İtalya Serie A heyecanı TV+'da başlıyor

19.08.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A heyecanı TV+'da başlıyor

İSTANBUL(AA) - TV+, Avrupa'nın 5 önemli liginden biri olan İtalya Serie A heyecanını futbolseverlerle buluşturuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür ve Merih Demiral'la birlikte dünyanın en önemli futbolcuları Ronaldo, İbrahimovic ve Dybala'nın da formasını giydiği İtalya Serie A heyecanı, tüm sezon boyunca TV+'da olacak.

İtalya Serie A'da ilk hafta mücadelesinde Hakan Çalhanoğlu, yeni takımı Inter ile ilk maçında Genoa'yı konuk edecek. 21 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak ve TV+'dan naklen futbolseverlerle buluşacak. Juventus'tan Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral ise ilk maçında deplasmanda Torino'nun konuğu olacak. 21 Ağustos Cumartesi günkü mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV+'dan canlı yayınlanacak.

Dünyanın en değerli futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig heyecanı da TV+'da yaşanmaya devam ediyor. Premier Lig'in ikinci haftasında sonucu en çok merak edilen karşılaşmada 22 Ağustos Pazar günü Arsenal, evinde Chelsea'yi konuk edecek. Maç saat 18.30'da başlayacak ve TV+'dan naklen yayınlanacak.

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