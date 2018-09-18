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İtalya Serie B'deki maçlara süresiz ara verildi

İTALYA HABERLERİ  | 18.09.2018 21:16 | Son Güncelleme

Temyiz mahkemesi, yeni bir karar alana kadar İtalya Serie B'nin durdurulduğunu ve maç oynatılmayacağını açıkladı. Kararın sebebi şike değil. Bari-Avellino-Cesena üçlüsünün iflasları sonrası ligin 22 takımdan 19 takıma düşüp düşmeyeceği karara bağlanacak.

İtalya Serie B'deki maçlara süresiz ara verildi

Bu sezon 22 yerine 19 takımın mücadele ettiği İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B), 3. hafta maçları sonrası ertelendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalya Üçüncü Ligi (Serie C) takımlarından Pro Vercelli'nin itirazını haklı bulan Lazio Bölge İdare Mahkemesi, Serie B karşılaşmalarına ara verilmesini kararlaştırdı.

Haberlerde, Serie B maçlarının, mahkemenin kesin karara varacağı 9 Ekim'e kadar oynanmayabileceği de paylaşıldı.

Serie B 2018-19 sezonu; Avellino, Bari ve Cesena kulüplerinin yaşadığı mali sorunlar yüzünden 22 yerine 19 takımla başlamıştı.

Bunun üzerine Serie C takımları Pro Vercelli, Siena, Novara, Catania ve Ternana, alt ligden 3 kulübün Serie B'ye alınması gerektiğine dair mahkemeye itirazda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
serie b italya serie b

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