SPOR

İtalyan basınından Fenerbahçe ve Hatem Ben Arfa iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2019 17:40 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'ya yıllık 2,5 milyon Euro'dan üç senelik kontrat teklif ettiğini yazdı.

İtalyan basınından Fenerbahçe ve Hatem Ben Arfa iddiası

Fenerbahçe'nin transfer gündemine Hatem Ben Arfa'yı da aldığı iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, daha önce de sık sık gündemine gelen Hatem Ben Arfa'ya 2022'ye kadar sürecek bir sözleşme önerdi. Sarı-Lacivertlilerin, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki futbolcuya, yıllık 2,5 milyon Euro'dan üç senelik kontrat teklif ettiği kaydedildi.

Hatem Ben Arfa

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla ligde 23 maça çıkan Ben Arfa, 2 asistle oynamıştı. Toplamda ise 32 karşılaşmada 4 gol atıp 7 asist yaptı.

COMOLLI, '14 YAŞINDAN BERİ TANIYORUM' DEMİŞTİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Haziran 2019'da Fransa'da katıldığı bir televizyon programında Ben Arfa için, "Hatem Ben Arfa'yı 14 yaşından bu yana tanıyorum, aramızda çok uzun bir hikaye var. Bizim bir 10 numaramız var, Empoli'den aldık (Miha Zajc). Çok iyi. Bu yüzden bilemiyorum (Ben Arfa). Hatem Ben Arfa son derece beğendiğim ve yeteneklerine inandığım bir futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.

PARTNER Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış! Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış!
Alper Potuk durmuyorAlper Potuk durmuyor
Yanal'ın motivasyon konuşması ortaya çıktı!Yanal'ın motivasyon konuşması ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hatem ben arfa

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Yeni Malatyaspor Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı

Yeni Malatyaspor Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı

Sergen Yalçın'dan kötü haber

Sergen Yalçın'dan kötü haber

Süper Lig'de transfer bombası

Süper Lig'de transfer bombası

Beşiktaş'tan bir sessiz harekat daha!

Beşiktaş'tan bir sessiz harekat daha!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyan basınından Fenerbahçe ve Hatem Ben Arfa iddiası

Fenerbahçe için bomba iddia

Alper Potuk izin gününde tesiste çalışıyor

Alper Potuk durmuyor

Ersun Yanal'ın Medipol Başakşehir maçındaki motivasyon konuşması ortaya çıktı

Yanal'ın motivasyon konuşması ortaya çıktı!

F.Bahçe transferi açıkladı! İstanbul'a geldi

F.Bahçe transferi açıkladı! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la ilk kez üst üste 6 maç kazandı

Yanal'dan F.Bahçe'de bir ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.