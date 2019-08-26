İtalyan basınından Fenerbahçe ve Hatem Ben Arfa iddiası

Fenerbahçe'nin transfer gündemine Hatem Ben Arfa'yı da aldığı iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, daha önce de sık sık gündemine gelen Hatem Ben Arfa'ya 2022'ye kadar sürecek bir sözleşme önerdi. Sarı-Lacivertlilerin, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki futbolcuya, yıllık 2,5 milyon Euro'dan üç senelik kontrat teklif ettiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla ligde 23 maça çıkan Ben Arfa, 2 asistle oynamıştı. Toplamda ise 32 karşılaşmada 4 gol atıp 7 asist yaptı.

COMOLLI, '14 YAŞINDAN BERİ TANIYORUM' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Haziran 2019'da Fransa'da katıldığı bir televizyon programında Ben Arfa için, "Hatem Ben Arfa'yı 14 yaşından bu yana tanıyorum, aramızda çok uzun bir hikaye var. Bizim bir 10 numaramız var, Empoli'den aldık (Miha Zajc). Çok iyi. Bu yüzden bilemiyorum (Ben Arfa). Hatem Ben Arfa son derece beğendiğim ve yeteneklerine inandığım bir futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.

