İtalyan Tenor Safina, Aspendos Antik Tiyatro'da sahne alacak

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina, 28 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Eserleri ve sosyal sorumluluk etkinlikleriyle beğeni toplayan Safina, tarihi kent Aspendos'ta sanat etkinliklerinde yer alacak. Pop tenor, 28 Eylül Çarşamba akşamı Limak Filarmoni Orkestrası ile sahne alacak.

Yaz boyunca çok sayıda yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayan Antik kent, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde de sanat dünyasının önemli isimlerini konuk edecek.

