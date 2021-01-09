YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. İtfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı

İtfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı

09.01.2021 19:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrildiği kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği personelleri Akkuş ilçesinde orman örtüsü yangınına müdahale etmeye gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrildiği kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği personelleri Akkuş ilçesinde orman örtüsü yangınına müdahale etmeye gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aracın ters döndüğü kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

Ordu Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:46
Öğle
12:41
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:51

Ordu Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Arda Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Dilek Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Demir Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Dirim Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Fatih Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Bulut Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Miniklerin duyarlılığı ödüllendirildi

Miniklerin duyarlılığı ödüllendirildi

Fatsa kapalı pazar yeri Nisan’da açılıyor

Fatsa kapalı pazar yeri Nisan’da açılıyor

Ordu Büyükşehir, 2020’de ulaşılmadık kapı bırakmadı

Ordu Büyükşehir, 2020’de ulaşılmadık kapı bırakmadı

Altınordu Belediyesi’nden vefa

Altınordu Belediyesi’nden vefa

Karadenizli balıkçılar hamsi avının kısmi olarak durdurulmasından memnun

Karadenizli balıkçılar hamsi avının kısmi olarak durdurulmasından memnun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "250'yi aşkın millet bahçesinin inşası gerçekleştiriliyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "250'yi aşkın millet bahçesinin inşası gerçekleştiriliyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.