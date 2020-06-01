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İtfaiye Dairesi’nin bazı birimler yeni merkeze taşındı

MALATYA HABERLERİ  | 01.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Malatya halkına daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni İtfaiye Merkezinde çalışmalar tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale getirildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde şeker arazisinin bir bölümünde yapımına başlanan yeni İtfaiye Merkezindeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı.

Malatya halkına daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni İtfaiye Merkezinde çalışmalar tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale getirildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde şeker arazisinin bir bölümünde yapımına başlanan yeni İtfaiye Merkezindeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önlem ve Denetim Şube Müdürlüğü Ruhsat Amirliği, Eğitim Amirliği ve Raporlama birimleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle yeni binada hizmet vermeye başladı.
İtfaiye araçlarının da önümüzdeki günlerde taşınacağı Yeni İtfaiye Merkezi bünyesinde; 8 peron ile garaj, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve idari birimler bulunuyor.
Yeni binanın resmi açılış törenin ise önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, itfaiye teşkilatını modern bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, "Kutsal bir görevi ifa eden gece gündüz demeden 7/24 çalışan itfaiye teşkilatımızın çalışma ortamlarını daha nezih ve modern bir yapıya kavuşturduk. Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde dahi yatırım ve hizmetlerinde herhangi bir aksaklık meydana gelmeden çalışmalarına devam etti.
Geçtiğimiz hafta inşaatı tamamlanan merkezimizin çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları da bu hafta sonu itibariyle tamamlandı” dedi.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
19:51
Yatsı
21:30

Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Bulvar Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
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