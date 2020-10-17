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İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti

HAKKARİ HABERLERİ  | 17.10.2020 09:08 | Son Güncelleme

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerince kentin değişik noktaları yıkanarak dezenfekte edildi.Hakkari Belediyesi dezenfekte ekibi, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatıyla 7 gün 24 saat kentin dört bir yanını dezenfekte ediyor.

İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerince kentin değişik noktaları yıkanarak dezenfekte edildi.
Hakkari Belediyesi dezenfekte ekibi, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatıyla 7 gün 24 saat kentin dört bir yanını dezenfekte ediyor. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, Bulvar, Cumhuriyet, İstiklal, çevre yolu ile değişik mahalle yollarını deterjan döküp fırçalayarak yıkadıktan sonra dezenfekte etti. Belediye ekiplerinin düzenli bir şekilde cadde ve sokakları yıkadığını belirten vatandaşlar, bu duyarlılıktan dolayı belediye ye teşekkür ettiler.

İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti

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