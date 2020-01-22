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  4. İtfaiye ekiplerinden buz operasyonu

İtfaiye ekiplerinden buz operasyonu

MUŞ HABERLERİ  | 22.01.2020 16:03 | Son Güncelleme

Muş’ta gündüz hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları, Muş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, genelde gece yaşanan don olayları sonrasında bina ve iş yerlerinin çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarının olası bir kazaya neden olmaması için çalışma başlattı.Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve iş yeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için harekete geçen ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kürek ve kırıcılarla buz sarkıtlarını kırarak temizledi.

Muş’ta gündüz hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları, Muş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.
Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, genelde gece yaşanan don olayları sonrasında bina ve iş yerlerinin çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarının olası bir kazaya neden olmaması için çalışma başlattı.
Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve iş yeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için harekete geçen ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kürek ve kırıcılarla buz sarkıtlarını kırarak temizledi. İtfaiye ekipleri çatı temizliği yaparken, zabıta ekipleri de çalışmalar sırasında gerekli önlemleri aldı.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bu yıl geçen yıllara kıyasla yoğun bir kar yağışı yaşanmadığı için kapsamlı bir karla mücadele çalışması henüz yapmadık. Ancak en kötü koşullara göre hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerimiz ana ve ara yollardaki karları temizlerken kar küreme ekiplerimiz de kaldırımları kardan arındırıyor. Bununla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtlarıyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızı sarkıtlar konusunda uyarırken, halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklardaki binaların sarkıtlarını da Muş Belediyesi olarak biz temizliyoruz. Herhangi bir vatandaşımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz gerekli tedbirleri alıyor. Zabıta ekiplerimiz trafik ve emniyet konusunda önlem alırken, itfaiye ekipleri de çatıları temizliyor. Dileğimiz ve temennimiz bu süreçte vatandaşlarımızı tehlikeye düşürecek kötü bir hadisenin yaşanmaması. Bu çalışmalarımıza rağmen vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz” dedi.

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