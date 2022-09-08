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İtfaiye ekiplerinden orman yangını bölgesindeki kaplumbağaya yardım eli

08.09.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki yangını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye gönderilen Aksaray itfaiyesi ekipleri, su verdikleri kaplumbağayı güvenli alana bırakıp alevlerle mücadeleye devam etti

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - MURAT PANCAR - Mersin'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye gönderilen Aksaray itfaiyesi ekipleri, yangın bölgesindeki kaplumbağaya yardım elini uzattı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesi sınırlarındaki bazı bölgelere de yayılan orman yangını, doğadaki hayvanların yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yolda bir kaplumbağa fark etti. Bitkin düştüğü ve susuz kaldığı anlaşılan kaplumbağaya yardım için Aksaray itfaiyesine bağlı ekip arazözden indi.

Ekipler, yanlarında bulundurdukları suyla sıcaktan etkilenen hayvanı önce yıkadı. Su da verdikleri kaplumbağayı yangından etkilenmeyen güvenli alana götüren ekipler, hayvanı burada doğal ortamına bıraktı.

- "Su verdik, kendine geldi"

İtfaiye erlerinden Kurtuluş Bıkmaz, AA muhabirine, Mersin yangınına müdahaleye destek için dün Aksaray'dan geldiklerini ve gece boyunca alevleri söndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Yangının bir an önce sönmesi için büyük gayret gösterildiğini dile getiren Bıkmaz, yoğun çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini ifade etti.

Yangın söndürme sırasında bölgede bir kaplumbağaya denk geldiklerini anlatan Bıkmaz, "Yolda kaplumbağa için durduk. Yolun ortasındaydı. Şimdi suyunu verdik, herhangi bir sorunu gözükmüyor. Su verdik, kendine geldi." diye konuştu.

Bıkmaz ve diğer itfaiye erleri, kaplumbağayı yangından zarar görmeden kurtardıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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