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İtfaiye ekiplerinin buz sarkıtları mesaisi

19.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Düzce Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle üst geçitlerde ve köprülerde tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizliyor.Düzce Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ile birlikte il genelinde tuzlama, kaldırım ve üst geçit merdivenlerinde özel solüsyonla temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle üst geçitlerde ve köprülerde tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizliyor.
Düzce Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ile birlikte il genelinde tuzlama, kaldırım ve üst geçit merdivenlerinde özel solüsyonla temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bir yandan da köprü ve üst geçitlerde oluşan buz sarkıtlarını temizlemek için harekete geçti. Sürücüler ve vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kıran Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bu sayede olası kazaların da önüne geçiyor.
Sadece yayalar için değil araçlar için de tehlike oluşturan buz sarkıtları konusunda vatandaşları duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, karla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü de ifade etti.

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