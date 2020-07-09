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İtfaiye eri sirenler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışırken görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Mehmet Yıldız, mesai arkadaşlarının sirenleri eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı.Mehmet Yıldız, Zonguldak Merkez Acılık Hazreti Ali Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mesai arkadaşlarının sirenleri eşliğinde toprağa verildi.

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışırken görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Mehmet Yıldız, mesai arkadaşlarının sirenleri eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı.
Mehmet Yıldız, Zonguldak Merkez Acılık Hazreti Ali Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mesai arkadaşlarının sirenleri eşliğinde toprağa verildi. Yıldız’ın cenaze törenine Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, eski belediye çalışanları, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.
49 yaşındaki Mehmet Yıldız’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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