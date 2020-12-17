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İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı

SİVAS HABERLERİ  | 17.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi itfaiye erleri soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı kendileri yer aldıkları kliple dikkat çektiler.Türkiye’de kış aylarında yaşanan soba ve doğalgaz zehirlenmeleri birçok vatandaşın ölümüne neden oluyor.

Sivas Belediyesi itfaiye erleri soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı kendileri yer aldıkları kliple dikkat çektiler.
Türkiye’de kış aylarında yaşanan soba ve doğalgaz zehirlenmeleri birçok vatandaşın ölümüne neden oluyor. Sivas Belediyesi, İtfaiye müdürlüğü ekipleri de hazırladıkları kliple soba ve doğalgaz zehirlenmelerine dikkat çektiler. Klipte, itfaiye müdürlüğünde görevli itfaiye erleri vatandaşlara soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Sivas Belediyesi tarafından sosyal medyada paylaşılan klip vatandaşlarla paylaşıldı.

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