YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. İtfaiye filosuna destek hibe araç

İtfaiye filosuna destek hibe araç

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav İlçe Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nün araç filosu, hibe edilen itfaiye ve ilk müdahale araçları ile daha da güçlendi.Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, sosyal sorumluluk ve yardım faaliyetleri kapsamında Belediyelere destek olmak ve artan iş yükleri karşısında çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, Simav Belediyesi’ne hibe edilen 7 ton su kapasiteli itfaiye aracı ile 4x4 ilk müdahale aracı törenle hizmete girdi.

Kütahya’nın Simav İlçe Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nün araç filosu, hibe edilen itfaiye ve ilk müdahale araçları ile daha da güçlendi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, sosyal sorumluluk ve yardım faaliyetleri kapsamında Belediyelere destek olmak ve artan iş yükleri karşısında çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, Simav Belediyesi’ne hibe edilen 7 ton su kapasiteli itfaiye aracı ile 4x4 ilk müdahale aracı törenle hizmete girdi. Cumhuriyet meydanında, kurban kesimi ve İlçe Müftüsü Muhammed Aydın’ın yaptığı dua ile gerçekleştirilen törene; Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer ve protokol üyeleri, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak katıldı.
Törende bir konuşma yapan Başkan Biçer, 700 bin TL değerindeki 7 ton su kapasiteli itfaiye aracı ile 150 bin TL değerindeki ilk müdahale aracının Simav Belediyesi’ne kazandırılmasında emeği geçen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank ve diğer ilgililere teşekkür etti. Tören sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:08
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:01
Yatsı
21:27

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Fatoş Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yarım asırlık yıllık ustadan tarhana aşına övgü

Yarım asırlık yıllık ustadan tarhana aşına övgü

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.