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İtfaiye görevlisi, itfaiye aracının merdiveniyle çıktığı balkonda nişanlısına evlilik teklifi yaptı

16.07.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiye görevlisi, itfaiye aracının merdiveniyle çıktığı balkonda nişanlısına evlilik teklifi yaptı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde itfaiye çavuşu Murat Yüksel, nişanlısına, yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki balkona itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak evlenme teklifinde bulundu.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde itfaiye çavuşu olan 34 yaşındaki Murat Yüksel, nişanlısı Melek Şerbetçi'ye yapacağı sürpriz evlilik teklifi için idareci ve çalışma arkadaşlarından yardım istedi.

Mahsen Mahallesi'ne siren sesleri çalan itfaiye aracıyla gelen Yüksel, nişanlısının oturduğu apartmanın 4'üncü katına itfaiye aracının merdiveniyle çıktı.

Apartmanın önünde müzik eşliğinde konfeti patlatan, üzerinde itfaiye kıyafeti bulunan Yüksel, elinde çiçek ve yüzükle nişanlısına evlenme teklif etti.

Kendisini karşısında görünce şaşkınlık yaşayan nişanlısının teklifine "evet" demesinin ardından Yüksel, Şerbetçi'nin parmağına yüzük taktı. Çevredekiler de çifti alkışlarla tebrik etti.

Şerbetçi, AA muhabirine, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir şeyler yapacağım diye söylüyordu ama bu kadarını beklemiyordum. Çok şaşırdım. İşten gelmiştim. Bayağı bir sürpriz oldu benim için. İtfaiye aracı sesini duyduğumda ilk önce yangın var sandım ama evlilik teklifiyle karşılaştım." dedi.

Yüksel ise sürprizi arkadaşlarının desteğiyle hazırladığını anlatarak, "3 gün önce nişanlandık. Evlenme teklifi işinde damat adayları çıtayı bayağı yukarı taşıdı. Ben de mesleğimle alakalı nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüm. Belediye Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve itfaiye müdürlüğü ekibimizin desteğiyle böyle bir evlenme teklifi gerçekleştirdim. Hayalimi gerçekleştirdim, mutluyum." ifadelerini kullandı.

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