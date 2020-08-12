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İtfaiye, Kaleiçi’nde yangın söndürme dolaplarını yeniledi

ANTALYA HABERLERİ  | 12.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, tarihi Kaleiçi sokaklarında olası yangın durumlarında ilk müdahalenin yapılması için kullanılan yangın söndürme dolaplarını yeniledi.Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kaleiçi’nde meydana gelebilecek bir yangında ilk müdahaleyi vatandaşların ve işletme sahiplerinin yapabilmesi için 20 metre hortum uzunluğuna sahip yangın söndürme dolaplarının deforme olanlarının değişimini gerçekleştirerek çalışma performanslarını kontrol etti.Dolap önlerine engel koymayınKaleiçi’nin Kılınçaslan Mahallesi, Tuzcular Mahallesi ve Selçuk Mahallelerinde bulunan 54 adet yangın söndürme dolabı yenilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, tarihi Kaleiçi sokaklarında olası yangın durumlarında ilk müdahalenin yapılması için kullanılan yangın söndürme dolaplarını yeniledi.
Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kaleiçi’nde meydana gelebilecek bir yangında ilk müdahaleyi vatandaşların ve işletme sahiplerinin yapabilmesi için 20 metre hortum uzunluğuna sahip yangın söndürme dolaplarının deforme olanlarının değişimini gerçekleştirerek çalışma performanslarını kontrol etti.
Dolap önlerine engel koymayın
Kaleiçi’nin Kılınçaslan Mahallesi, Tuzcular Mahallesi ve Selçuk Mahallelerinde bulunan 54 adet yangın söndürme dolabı yenilendi. Yangın sırasında ilk müdahalenin çok önemli olduğuna dikkat çeken itfaiye yetkilileri, yangın dolaplarının amacına uygun kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Vatandaşların yangın dışında söndürme dolaplarını kullanmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca vatandaşlardan, Kaleiçi sokaklarının dar olması sebebiyle yangın söndürme dolapları ve hidrantların (yangın musluğu) önüne araç park edilmemesi ve işletmeler tarafından engelleyici bir unsur bulunmaması konusunda da hassasiyet gösterilmesi istendi.

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