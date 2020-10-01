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İtfaiye kurtarma ekibinin ip gösterisi nefesleri kesti

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez İtafaiye ekipleri Edremit ilçesinde nefesleri kesen bir gösteri yaptı.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez İtafaiye ekipleri Edremit ilçesinde nefesleri kesen bir gösteri yaptı. Kurtarma ekibine bağlı bir itfaiyeci 30 metre yükseklikteki merdivenden ip ile kayarak iniş gerçekleştirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde 25-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de 306, Balıkesir’de 95 kuruluş yıldönümü çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
Edremit Cumhuriyet Meydanında yapılan etkinliğe Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık Grup Amirlikleri katıldı. 42 metrelik merdivenli araç ile yapılan gösteride bir kurtarma görevlisi 30 metre yükseklikten ip ile ustaca inerek nefeslere kesti. Oluşturulan sergide itfaiye araçları, kurtarma botları, dalgıç ekipleri, K9 arama kurtarma köpekleri yer aldı. Sergi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

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