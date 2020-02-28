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İtfaiye personelinden öğrencilere yangın eğitimi

MARDİN HABERLERİ  | 28.02.2020 13:01 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, öğrencilere yangın eğitimi verildi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda okullarda yangın eğitimlerini sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, öğrencilere yangın eğitimi verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda okullarda yangın eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenci ile personellere yangın eğitimi ve yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi. Yangın konusunda öğrencilerin bilinçlenmelerinin amaçlandığı teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşen eğitimde öğrencilerin yangın oluşması durumunda ne yapmaları gerektiğini aktaran itfaiye personelleri, yangın tüpünün nasıl kullanılacağı da uygulamalı olarak gösterildi. Öğrencileri, yangın anında herhangi bir yere saklanmamaları konusunda uyaran personeller, olası bir yangında bina içerisinde bulunan öğrenci ve personellerin nasıl tahliye edilmesi gerektiği de anlattı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından okul bahçesinde gerekli tüm tedbirlerin alınmasının ardından çıkarılan küçük çaplı yangın tam teçhizatlı itfaiye kılık ve kıyafeti giyen personeller tarafından söndürüldü. Bu bölümde öğrenciler yangına nasıl müdahale edildiği ve ne şekilde söndürülebileceğini pratikte görme şansı yakaladı.
Eğitim, öğrencilerin konu hakkında sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

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