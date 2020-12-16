İtfaiye personeline kışlık elbise

Sungurlu Belediyesi büyük bir özveriyle çalışan İtfaiye Müdürlüğü personeline kışlık elbiseleri dağıtıldı.

Havaların soğuması ile birlikte İtfaiye Müdürlüğünde görevli personele kışın giymeleri için elbise ve malzemeleri teslim edildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Can ve mal kurtarmaya giderken itfaiye ekiplerinin kişisel koruyucu donanımlarına çok önem veriyoruz. İlçemizin dört bir yanında her türlü hava şartlarında 7 gün 24 saat boyunca görev yapan itfaiye personeline zorlu kış şartlarına dayanıklı elbiseleriyle kışın daha rahat edecekler” dedi.

İtfaiye Müdürü Eşref Bayav ve itfaiye personeli Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e teşekkür ettiler.



