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İtfaiye ve köylülerin erken müdahalesi faciayı önledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Yalnızsaray köyünde çıkan anız yangını köylülerin ve Altıntaş itfaiyesinin zamanında müdahalesi ile hasat edilecek alanlara sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesine bağlı Yalnızsaray köyünde anız yangını meydana geldi.

İtfaiye ve köylülerin erken müdahalesi faciayı önledi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Yalnızsaray köyünde çıkan anız yangını köylülerin ve Altıntaş itfaiyesinin zamanında müdahalesi ile hasat edilecek alanlara sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesine bağlı Yalnızsaray köyünde anız yangını meydana geldi. Yangının hasat edilmeyi bekleyen buday tarlalarına tamamen sıçraması son anda önlendi. Yangını fark eden Yalnızsaray Köyü Muhtarı İsmail Bakır ve köylüler, hemen yangına müdahale ettiler. Altıntaş itfaiyesi ekipleri de çok hızlı şekilde olay yerine geldiler ve yangını söndürdüler. Yangında 3 hektar buğday tarlasının yandığı bildirildi.
Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz, Yalnızsaray köyümüzde, meydana gelen anız yangını, değerli muhtarımız, İsmail Bakır ve Altıntaş itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları ile büyümeden söndürülmüştür. 3 hektarlık alanda mahsülü zarar gören kardeşlerimize geçmiş olsun. Gayretlerinden dolayı itfaiye görevlilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

İtfaiye ve köylülerin erken müdahalesi faciayı önledi

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