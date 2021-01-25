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İtfaiye ve zabıta personelleri için görevde yükselme sınavı

25.01.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne görev yapan itfaiye ve zabıta personellerine yönelik görevde yükselme sınavı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne görev yapan itfaiye ve zabıta personellerine yönelik görevde yükselme sınavı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan ikili protokol çerçevesinde yapılan görevde yükselme sınavına toplam 115 personel katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan ikili işbirliği protokolü çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan itfaiye ve zabıta personellerine yönelik görevde yükselme sınavına gerçekleştirildi. Sınav öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, sınav salonlarına gitmek üzere İtfaiye Daire Başkanlığı’nda bulunan itfaiye ve zabıta personelleri ile bir araya gelerek başarılar diledi. Celal Bayar Üniversitesi Muradiye kampüsünde gerçekleştirilen sınavda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Harun Yıldız, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman ve Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün de hazır bulundu. Korona virüs önlemleri dahilinde gerçekleştirilen sınav öncesinde personeller sınava HES kodu sorgulaması sonrasında alındı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’ndan görevde yükselme sınavı ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan ikili işbirliği protokolü doğrultusunda sınavın Muradiye Kampüsünde yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, ilana çıkılan 3 İtfaiye Amiri kadrosu için 3 personelin, 47 İtfaiye Çavuşu kadrosu için 64 itfaiye personelinin, 23 Zabıta Komiseri kadrosu için 48 zabıta personelinin görevde yükselme sınavına girdiği ifade edildi.

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