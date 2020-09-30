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İtfaiyeciler hem eğlendi hem de spor yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 30.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Projeler Birimi, İtfaiye Teşkilatı’nın 306’ncı kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek, bir dizi sportif etkinlikler düzenledi.Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Projeler Birimi, İtfaiye Teşkilatı’nın 306’ncı kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek, bir dizi sportif etkinlikler düzenledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda itfaiyecilerin yoğun ve stresli iş yaşamından bir nebze de uzaklaşması için Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Projeler Birimi, İtfaiye Dairesi Başkanlığına yönelik sportif faaliyetler düzenledi. İtfaiyecilerimiz; 5 farklı istasyonda okçuluk, basketbol, ayak tenisi, dart ve masa tenisi oyunları oynadı. Etkinlikleri İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da takip etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da düzenlenen etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu. İnal, “İtfaiye Teşkilatının 306’ncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile sportif etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Basketbol, masa tenisi, okçuluk, dart atışları, ayak tenisi gibi etkinliklerimiz mevcut. Hem Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ortak projeler düzenlediğimiz için hem de personellerimiz sporla sürekli iç içe olduğu için beraberce bu etkinlikleri yapmaktayız. Üç gün boyunca bu etkinlikler, üç ayrı gruba yönelik olarak devam edecek. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Proje ekibi ve arkadaşlarımız bu etkinlikten oldukça memnunlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Projeler Birimi adına açıklamalarda bulunan Ümit Konca da, “İtfaiye Haftası olması münasebetiyle itfaiyeci arkadaşlarımızla birlikte böyle bir sportif etkinlik düzenlemek istedik. Sağ olsunlar Daire Başkanımız, çok iyi bir ev sahipliği yaptı. Bu etkinliklerle itfaiyeci arkadaşlarımızı bu yoğun stresli iş yaşantısından biraz uzaklaştırabilmeyi amaçlıyoruz. Umarım başarılı olmuşuzdur. İnşallah, yeni projelerle bu etkinlikleri sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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