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İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti

18.10.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren 31 yaşındaki Mehmet Bulut'un annesi Nebile Bulut: - "Amasra itfaiyesindeydi. 2019 yılında yedeklerden girdi. 5 kilo fazlası vardı. Koşu bandı aldı. Ocağa girecek benim oğlum, erken emekli olacaktı. Erkenci oldu" - Baba Ali Bulut: - "Sadece onun değil, burada herkesin hayalidir madene girmek. Maden ocakları, çalışmak istenilen yerdir. Girerken 'Allah'a emanet', çıkarken 'Geçmiş olsun' ile çıkıyorlar oradan"

RECEP BİLEK/VEYSEL ALTUN - Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mehmet Bulut'un maden ocağında çalışabilmek için 3 yıl önce itfaiyeciliği bıraktığı öğrenildi.

Evli ve 11 aylık bir çocuk babası Bulut, Amasra Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Müdürlüğünde görevliyken maden ocağında çalışmak için başvuru yaptı.

Zonguldak'ta gerçekleştirilen birinci kurada işe giremeyen Bulut, yedekler arasında yer aldı. Daha sonra yedeklerden işe alındığını öğrenen Bulut Belediyeden ayrıldı.

Maden ocağında görev yapmak için 5 kilo fazlası olduğunu öğrenen Bulut, evine aldığı koşu bandı sayesinde kısa sürede fazla kilolarını verdi ve aynı köyden arkadaşları Şaban Yıldırım, Okan Akgül ile Amasra'daki maden ocağında çalışmaya başladı.

Üç yıldır madende görev yapan Bulut, Yıldırım ve Akgül ile 14 Ekim'de maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybetti.

- "Yavrusunun yürüdüğü günleri göremedi"

Ahatlar köyünde yaşayan anne Nebile Bulut, AA muhabirine, oğlunun herkese saygılı biri olduğunu söyledi.

Evladının her zaman maden ocağında çalışmayı hayal ettiğini aktaran anne Bulut, "Amasra itfaiyesindeydi. 2019 yılında yedeklerden girdi. 5 kilo fazlası vardı. Koşu bandı aldı. Ocağa girecek benim oğlum, erken emekli olacaktı. Erkenci oldu. Mehmet'in hayali vardı; 'Bartın'da müstakil ev alacağım, çocuklar bahçede oynayacak.' Perişan etti..." diye konuştu.

Bulut, kendisini hemen her gün telefonla görüntülü arayan oğluyla en son geçen çarşamba yüz yüze görüştüğünü anlattı.

Oğlunun hafta sonu köye gelmesini beklediklerini aktaran Bulut, "Yavrumuz bizi hiç üzmedi. Çok hayırlı bir evlattı. Bıraktı gitti. Eşini bıraktı, yavrusunu bıraktı. Yavrusunun yürüdüğü günleri göremedi. Bir hayal mi rüya mı gördük, bilmiyoruz. Çok zor." dedi.

Baba Ali Bulut da oğlunun yedek listeden maden ocağında işe başlamasına değinerek "Sadece onun değil, burada herkesin hayalidir madene girmek. Maden ocakları, çalışmak istenilen yerdir. Girerken 'Allah'a emanet' ile çıkarken 'Geçmiş olsun' ile çıkıyorlar oradan." şeklinde konuştu.

Bulut, oğlunun köyden iki arkadaşıyla çalıştığı işinden şartları dolayısıyla memnun olduğunu dile getirerek "Çok huzurlu çalışıyordu. Arkadaşlarıyla birliklerdi. Köyden 3 kişi gittiler. Kötü olsalardı üçü bir yerde olmazdı." ifadesini kullandı.

- "Hiç ayrılmayan 3 arkadaştılar"

Amasra Belediyesinde zabıta olarak görev yapan kardeşi Muhammet Bulut da patlamanın yaşandığı gün ağabeyiyle görüştüklerini, gece eve birlikte dönmek için konuştuklarını anlattı.

Patlama haberinin ardından itfaiye ekipleriyle olay yerine ilk gidenlerden olduklarını aktaran Bulut, "Biz gittik, elimizden hiçbir şey gelmedi. Arkadaşlarını da kurtaramadık, ağabeyimi de. Hepsi şehit oldu." dedi.

Bulut, kurtarma çalışmalarında madencilerin de yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Yan yana sırt verdiği meslektaşları çıkardılar cenazeleri. Onlar köyümüzden, hiç ayrılmayan 3 arkadaştılar. Üçü birlikte büyüdüler, birlikte madene girdiler, aynı ocağa indiler, aynı yemeği paylaştılar, aynı kaderi paylaştılar. Toprağa da aynı şekilde yan yana defnettik."

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Bartın maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu mehmet bulut

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