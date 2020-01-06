YURTHABER
  4. İtfaiye’den 2019’da 6 bin 401 olaya müdahale

İtfaiye’den 2019’da 6 bin 401 olaya müdahale

SAKARYA HABERLERİ  | 06.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 yılı faaliyet raporu açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 yılı faaliyet raporu açıklandı. Büyükşehir İtfaiye Dairesi 2019 yılı içerisinde toplamda 6 bin 401 olaya müdahale etti.
Bu kapsamda faaliyet raporu hakkında İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “İtfaiye teşkilatı olarak Sakarya’nın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat nöbet tutuyoruz. Yıl içerisinde 3 bin 936’sı yangın, 2 bin 465 tanesi de kurtarma olmak üzere toplamda 6 bin 401 olaya müdahale ettik. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. 2019 yılında vatandaşlarımızın sahillerimizde güvenle yüzmeleri için büyük önlemler aldık. Yaz sezonu boyunca toplam bin 268 boğulma vakasına müdahale ettik. Cankurtaran hizmetlerimizin koruduğu sahillerde can kaybını en aza indirdik. İtfaiye teşkilatı olarak birçok alanda hizmet vermeye devam ediyoruz. Yıl boyunca eğitim ve tatbikat düzenlemenin yanı sıra okullarımızda, kamu kurumlarında uygulamalı eğitimler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın yangın konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmaları için çalışmalar gerçekleştirdiğimizi ifade ederek 2020 yılında da çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye hazırBüyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye hazır
TÜFAD’ın ‘Sürekli Futbol Antrenörleri Gelişim’ seminerine Erenler’de yapıldıTÜFAD’ın ‘Sürekli Futbol Antrenörleri Gelişim’ seminerine Erenler’de yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Yağmur suyunda mahsur kaldı

Yağmur suyunda mahsur kaldı

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

Sarıkamış’ta boz ayının köpeklerle imtihanı

Sarıkamış’ta boz ayının köpeklerle imtihanı

Sakarya Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:16
Öğle
13:09
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:17

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Cerrahoğlu Eczanesi
Merkez
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Çağrı Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yüce: “Yazlık Caddesi’nin tamamı duble olacak”

Başkan Yüce: “Yazlık Caddesi’nin tamamı duble olacak”

Başkan Işıksu Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Işıksu Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Kültür sanatta etkinlik dolu hafta sonu

Kültür sanatta etkinlik dolu hafta sonu

SASGEM konferansının konuğu Lütfi Bergen oldu

SASGEM konferansının konuğu Lütfi Bergen oldu

Altyapı ve üstyapısıyla Yazlık Caddesi’ne duble rahatlık

Altyapı ve üstyapısıyla Yazlık Caddesi’ne duble rahatlık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.